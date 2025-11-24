Освобожденный из плена Охад Бен-Ами вновь женился на своей жене Раз

Переживший плен террористов Охад Бен-Ами после тридцати лет супружеской жизни вновь сделал предложение своей жене Раз – и она его приняла. Пара обновила свои клятвы на торжественной церемонии, состоявшейся в Майами в присутствии их дочерей.

Охад Бен-Ами был освобожден в рамках сделки около восьми месяцев назад, в феврале 2025 года, его жена Раз Бен-Ами была также похищена в "черную субботу", ее освободили в рамках первой сделки в ноябре 2023 года. Дом семьи Бен-Ами в кибуце Беэри разрушен террористами.

Как сообщает "Кан", в результате разожженного террористами пожара, а затем и из-за обстрелов, дом семьи Бен-Ами был сильно поврежден, и их ктуба – брачное соглашение по правилам иудаизма – не сохранилась.

"Мы были в поездке в Орландо и Майами с организацией "Леошит Яд", и я рассказал, что у нас больше нет ктубы, и я вновь каждый день делаю жене предложение, – рассказал Охад Бен-Ами. – Я делал так всю нашу семейную жизнь, каждый день я вновь выбираю ее и предлагаю ей руку и сердце. И они сказали: "Как это у вас нет ктубы? Может, устроим вам свадьбу?"

Пара провела красивую церемонию в синагоге движения ХАБАД в Майами, и пошли под хупу в присутствии специально приехавшего провести церемонию раввина. По словам Охада Бен-Ами, новая свадьба была совсем не похожа на предыдущую, когда они были молодыми. "После всего, что мы пережили, после психологических травм, после потери нашего дома – все приобретает другой смысл. Я почувствовал, что действительно выбираю ее заново, и она выбирает меня. Я получил жизнь снова в подарок, и все ощущается по-новому".

Он напомнил, что пока он оставался в плену, его жена и дочери продолжали бороться за его освобождение, и без Раз и дочерей он не пережил бы того, что выпало на его долю. "Вторая свадьба, конечно, не вернет того, что мы потеряли, но она напоминает нам, что мы есть друг у друга", – рассказал Охад.