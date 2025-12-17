x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 20:09
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Аш-Шарк аль-Аусат": международные стабилизационные силы не будут заниматься разоружением ХАМАСа

Газа
США
Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
время публикации: 17 декабря 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 19:30
"Аш-Шарк аль-Аусат": международные стабилизационные силы не будут заниматься разоружением ХАМАСа
AP Photo/Jehad Alshrafi

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" опубликовало интервью с палестино-американским бизнесменом Бишарой Бахбахом, который входил в американскую группу посредников. В августе он сообщил, что выходит из переговорной группы, чтобы работать самостоятельно. В публикации он представлен как "посредник, близкий к администрации Трампа".

Бишара Бахбах заявляет, что реализация второго этапа начнется в первую или вторую неделю января. Комитет по управлению сектором уже подготовил список из 42 человек, которые в него войдут. Скорее всего, этот орган возглавит министр здравоохранения Палестинской администрации Маджед Абу Рамадан.

Говоря о международных стабилизационных силах, Бахбах отметил, что Вашингтон выступает за участие в этой структуре Турции. И, по всей видимости, во время визита Биньямина Нетаниягу в США в конце декабря Трамп будет настаивать на включении Турции в международные силы по стабилизации.

На вопрос о том, где будут развернуты международные силы и об их задачах, Бахбах говорит о том, что ни одна страна не хочет, чтобы их военные занимались разоружением ХАМАСа. Миссию международных сил они видят в том, чтобы играть роль буфера между израильскими войсками и населенными пунктами в целях защиты гражданского населения, и что цель присутствия этих сил – "постепенный вывод израильских сил из сектора Газы".

"Эти силы не будут действовать от имени Израиля, и в особенности в том, что касается разоружения ХАМАСа... Применение силы не принесет успеха, особенно с учетом того, что за два года Израилю не удалось разоружить ХАМАСа, и ни одной международной организации не удастся это сделать с применением силы".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

803-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 декабря 2025

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС настаивает на проведении нового раунда переговоров
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 декабря 2025

38-я годовщина основания ХАМАСа: Халиль аль-Хайя рассказал о "стратегических достижениях" 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025

Бизнесмен Бишара Бахбах уходит из американской группы посредников