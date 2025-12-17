"Аш-Шарк аль-Аусат": международные стабилизационные силы не будут заниматься разоружением ХАМАСа

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" опубликовало интервью с палестино-американским бизнесменом Бишарой Бахбахом, который входил в американскую группу посредников. В августе он сообщил, что выходит из переговорной группы, чтобы работать самостоятельно. В публикации он представлен как "посредник, близкий к администрации Трампа".

Бишара Бахбах заявляет, что реализация второго этапа начнется в первую или вторую неделю января. Комитет по управлению сектором уже подготовил список из 42 человек, которые в него войдут. Скорее всего, этот орган возглавит министр здравоохранения Палестинской администрации Маджед Абу Рамадан.

Говоря о международных стабилизационных силах, Бахбах отметил, что Вашингтон выступает за участие в этой структуре Турции. И, по всей видимости, во время визита Биньямина Нетаниягу в США в конце декабря Трамп будет настаивать на включении Турции в международные силы по стабилизации.

На вопрос о том, где будут развернуты международные силы и об их задачах, Бахбах говорит о том, что ни одна страна не хочет, чтобы их военные занимались разоружением ХАМАСа. Миссию международных сил они видят в том, чтобы играть роль буфера между израильскими войсками и населенными пунктами в целях защиты гражданского населения, и что цель присутствия этих сил – "постепенный вывод израильских сил из сектора Газы".

"Эти силы не будут действовать от имени Израиля, и в особенности в том, что касается разоружения ХАМАСа... Применение силы не принесет успеха, особенно с учетом того, что за два года Израилю не удалось разоружить ХАМАСа, и ни одной международной организации не удастся это сделать с применением силы".