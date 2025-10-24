x
24 октября 2025
Израиль

Ynet: нет четких признаков того, что ХАМАС готовится к передаче тел заложников

Заложники
время публикации: 24 октября 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 20:50
Ynet: нет четких признаков того, что ХАМАС готовится к передаче тел заложников
В пятницу, 24 октября, утром, полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером.

Однако, по состоянию на 19:40, нет четких признаков того, что ХАМАС действительно готовится к передаче тел. "Мы видим признаки того, что все, включая ХАМАС, прилагают усилия к поиску останков заложников", – сообщили Ynet сегодня вечером высокопоставленные политические источники.

Они также отметили: "До сих пор мы не получали никаких уведомлений о том, что тела погибших будут возвращены сегодня вечером, нет никаких признаков этого, но они могут нас удивить. На данном этапе мы продолжаем работу и уверены, что, приложив усилия, удастся вернуть всех".

Израиль
