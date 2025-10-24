Опрос "Maарива": Смотрич, Ганц и Хендель вне Кнессета, пат между блоками

Согласно еженедельному пятничному опросу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов.

У партии "Беннет 2026" – 19 мандатов, у "Демократим" – 12, у НДИ – 10.

Партии ШАС, "Еш Атид" Яира Лапида и "Яшар" Гади Айзенкота набирают по 9 мандатов, "Оцма Йегудит" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов. У ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, у РААМ – 5 мандатов.

Партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, "Милуимниким" Йоаза Хенделя и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

В раскладе по блокам коалиция теряет мандаты и сокращается до 50 мандатов, арабские партии набирают один дополнительный мандат и набирают 11, у партий оппозиции – 59 мандатов.