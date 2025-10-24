x
Израиль

Завершены пятидневные учения в районе границы с Ливаном. Фото, видео

время публикации: 24 октября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 15:25
Завершены пятидневные учения в районе границы с Ливаном. Фото, видео
Завершены пятидневные учения в районе границы с Ливаном. Фото, видео
Завершены пятидневные учения в районе границы с Ливаном. Фото, видео
В четверг вечером ЦАХАЛ завершил масштабные учения 91-й дивизии, которые проходили с задействованием наземных, морских и воздушных подразделений в районе израильско-ливанской границы.

Целью учений была подготовка к экстремальным сценариям обороны, отработка быстрого ответа на внезапные инциденты, включая мобилизацию резервистов и размещение сил, а также переход от обороны к наступательным действиям. Учения строились с учетом опыта двух лет боевых действий на всех фронтах.

Сценарий учений был адаптирован к текущей оперативной обстановке после боев на юге Ливана, в ходе которых были ослаблены боевые возможности "Хизбаллы". Во время маневров отрабатывалось взаимодействие между бойцами сухопутных сил, военно-воздушных и военно-морских сил, а также координация и взаимодействие с подразделениями гражданской обороны, местными советами и службами экстренного реагирования – пожарно-спасательной службой, полицией и "Маген Давид Адом".

Подразделения логистики, военной медицины и технического обеспечения отрабатывали эвакуацию раненых под огнем и предоставление оперативной логистической и технической поддержки в условиях чрезвычайных ситуаций.

