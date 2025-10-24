Полиция перестала задерживать религиозных дезертиров из-за массовых беспорядков

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви признал, что распорядился прекратить задержания уклоняющихся от призыва в армию ультраортодоксов из-за нехватки личного состава в полиции и из опасения вспышки массовых протестов, бороться с которыми полиция просто не в состоянии.

Как сообщает emess.co.il, в распространенном от имени генерального инспектора полиции циркуляре указано, что пока ЦАХАЛ не выделит обещанные резервные подразделения пограничной полиции МАГАВ, чтобы те могли взять на себя задачи по обеспечению безопасности и высвободить полицейские подразделения для реагирования на протесты, полиция не сможет выполнять столь сложную миссию.

Леви подчеркнул, что проблема остается исключительно на плечах полиции, тогда как остальные службы безопасности игнорируют свои обязательства, в то время как речь идет об общенациональной задаче.

До сих пор полиция задерживала уклоняющихся от призыва в армию "харедим" до прибытия военной полиции, однако в новой инструкции предписано не задерживать их, а лишь согласовывать для них дату явки в военную полицию и освобождать.