x
24 октября 2025
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 15:25
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция перестала задерживать религиозных дезертиров из-за массовых беспорядков

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 24 октября 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 14:35
Полиция перестала задерживать религиозных дезертиров из-за массовых беспорядков
Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви признал, что распорядился прекратить задержания уклоняющихся от призыва в армию ультраортодоксов из-за нехватки личного состава в полиции и из опасения вспышки массовых протестов, бороться с которыми полиция просто не в состоянии.

Как сообщает emess.co.il, в распространенном от имени генерального инспектора полиции циркуляре указано, что пока ЦАХАЛ не выделит обещанные резервные подразделения пограничной полиции МАГАВ, чтобы те могли взять на себя задачи по обеспечению безопасности и высвободить полицейские подразделения для реагирования на протесты, полиция не сможет выполнять столь сложную миссию.

Леви подчеркнул, что проблема остается исключительно на плечах полиции, тогда как остальные службы безопасности игнорируют свои обязательства, в то время как речь идет об общенациональной задаче.

До сих пор полиция задерживала уклоняющихся от призыва в армию "харедим" до прибытия военной полиции, однако в новой инструкции предписано не задерживать их, а лишь согласовывать для них дату явки в военную полицию и освобождать.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Арестованы еще несколько уклонистов-харедим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Подъезд к базе Бейт-Лид блокирован "харедим", протестующими против ареста уклонистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

Полицейские получили указание не задерживать религиозных уклонистов и дезертиров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Акции протеста против призыва: перекрыты дороги в Иерусалиме, в Бейт-Шемеше и в Бней-Браке