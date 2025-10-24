ЦАХАЛ проводит расследование встречи курсантов с бывшим палестинским министром

Глава Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир пригласил на разъяснительную беседу командира военных колледжей генерал-майора Дана Ноймана.

Причиной разбирательства стала "учебная поездка" слушателей командно-штабного курса, состоявшаяся в сентябре текущего года. В ходе этой поездки курсанты встретились с бывшим министром по делам заключенных Палестинской администрации.

Эяль Замир распорядился провести тщательное расследование обстоятельств несогласованной и несанкционированной командованием встречи и подчеркнул, что рассматривает произошедшее крайне серьезно.