x
24 октября 2025
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 14:04
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ проводит расследование встречи курсантов с бывшим палестинским министром

Пресс-служба ЦАХАЛа
Палестинская администрация
Скандалы
время публикации: 24 октября 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 14:09
ЦАХАЛ проводит расследование встречи курсантов с бывшим палестинским министром
Chaim Goldberg/Flash90

Глава Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир пригласил на разъяснительную беседу командира военных колледжей генерал-майора Дана Ноймана.

Причиной разбирательства стала "учебная поездка" слушателей командно-штабного курса, состоявшаяся в сентябре текущего года. В ходе этой поездки курсанты встретились с бывшим министром по делам заключенных Палестинской администрации.

Эяль Замир распорядился провести тщательное расследование обстоятельств несогласованной и несанкционированной командованием встречи и подчеркнул, что рассматривает произошедшее крайне серьезно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook