НБА. Бам Адебайо установил рекорд XXI века

В матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит" победил "Вашингтон Уизардс" 150:129.

Центровой "Майами" Бам Адебайо установил рекорд результативности в одном матче НБА в XXI веке.

Он набрал 83 очка. Адебайо набрал 31 очко в первой четверти, 43 - в первой половине матча.

Рекорд НБА установил Уилт Чемберлен - 100 очков в одной игре.

В 2006 году Коби Брайант набрал 81 очко в одном матче.