НБА. Бам Адебайо установил рекорд XXI века
время публикации: 11 марта 2026 г., 09:49 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:56
В матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит" победил "Вашингтон Уизардс" 150:129.
Центровой "Майами" Бам Адебайо установил рекорд результативности в одном матче НБА в XXI веке.
Он набрал 83 очка. Адебайо набрал 31 очко в первой четверти, 43 - в первой половине матча.
Рекорд НБА установил Уилт Чемберлен - 100 очков в одной игре.
В 2006 году Коби Брайант набрал 81 очко в одном матче.
