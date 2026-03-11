x
Спорт

НБА. Бам Адебайо установил рекорд XXI века

Баскетбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 11 марта 2026 г., 09:49 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:56
НБА. Бам Адебайо установил рекорд XXI века
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит" победил "Вашингтон Уизардс" 150:129.

Центровой "Майами" Бам Адебайо установил рекорд результативности в одном матче НБА в XXI веке.

Он набрал 83 очка. Адебайо набрал 31 очко в первой четверти, 43 - в первой половине матча.

Рекорд НБА установил Уилт Чемберлен - 100 очков в одной игре.

В 2006 году Коби Брайант набрал 81 очко в одном матче.

Спорт
