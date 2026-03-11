x
11 марта 2026
Ближний Восток

Сын президента Ирана: "Новый верховный руководитель в порядке и в безопасности"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 11 марта 2026 г., 10:07
Сын президента Ирана: "Новый верховный руководитель в порядке и в безопасности"
AP Photo/Vahid Salemi

Сын иранского президента Юсуф Пезешкиан прокомментировал публикацию The New York Times, согласно которой новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения нижних конечностей в ходе удара 28 февраля.

"Я слышал, что Моджтаба Хаменеи был ранен. Я спросил об этом друзей, у которых есть связи. Они сообщили мне "Слава Аллаху, он в порядке и в безопасности"", – написал Пезешкиан, занимающий пост советника правительства.

О том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день израильско-американской атаки и с тех пор не появлялся на публике, пишет The New York Times. По данным издания, 56-летний Хаменеи получил ранения ног, однако обстоятельства ранения и его степень остаются неясными.

Как пишут Фарназ Фассихи и Ронен Бергман со ссылкой на трех иранских чиновников на условиях анонимности, Моджтаба Хаменеи находится в хорошо защищенном укрытии с ограниченной связью, он в сознании. По их словам, причиной его отсутствия являются не только соображения безопасности и опасения раскрыть местонахождение нового лидера, но и полученные им ранения.

Источники The New York Times в израильских силовых структурах также заявили, что израильская сторона пришла к выводу о ранении Моджтабы Хаменеи еще до того, как он был выбран новым верховным лидером в воскресенье.

Следует добавить, что иранские СМИ называют нового лидера "раненным участником рамаданской войны".

Ближний Восток
