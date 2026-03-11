x
Культура

Иранские хакеры взломали сайт Академии иврита: "Вскоре иврит уже не понадобится"

время публикации: 11 марта 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:54
Иранские хакеры взломали сайт Академии иврита: "Вскоре иврит уже не понадобится"
Фото со страницы Академии языка иврит

Пропалестинская иранская группировка Handala взломала сайт Академии иврита, разместив на нем картинку с логотипом группировки и надпись: "Больше не нужно учить иврит. Вскоре он вам уже не понадобится" (No need to learn Hebrew anymore. You won't need it for much longer).

Академия иврита отреагировала на инцидент со свойственным ей юмором. "Сегодня утром сайт Академии языка иврит был взломан, и на нем было опубликовано сообщение о том, что вскоре учить иврит больше не понадобится", – сообщается на странице Академии иврита в социальной сети Facebook.

"Даже взломщики, которые проникли на сайт, понимают, что язык иврит – неотъемлемая часть сионистского движения, важный элемент культуры, израильской реальности и израильской идентичности, – подчеркнули в Академии иврита. – Инцидент устраняется в сотрудничестве с Национальным киберуправлением, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть сайт к нормальной работе".

В завершении сообщения Академия иврита опубликовала важное послание на четырех языках – иврите, арабском, английском и фарси, – чтобы не оставить места для разночтений: "Мы учим иврит не потому, что он нам нужен. Мы учим иврит потому, что любим его". Сообщение адресовано "нашим "друзьям", взломавшим сегодня ночью сайт".

По состоянию на 09:40 сайт Академии языка иврит уже доступен, вся информация сохранена.

