В Иерусалиме перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина
время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:42
Утром 24 сентября в Иерусалиме в районе развязки Шаар-Мизрахи на шоссе №1 перевернулся автомобиль. В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет.
Судя по всему, водитель, когда ехал в туннеле, не справился с управлением.
О причастности других транспортных средств к этой аварии сведений нет.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.