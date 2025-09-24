x
24 сентября 2025
Израиль

В Иерусалиме перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина

время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:42
В Иерусалиме перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 24 сентября в Иерусалиме в районе развязки Шаар-Мизрахи на шоссе №1 перевернулся автомобиль. В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет.

Судя по всему, водитель, когда ехал в туннеле, не справился с управлением.

О причастности других транспортных средств к этой аварии сведений нет.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Израиль
