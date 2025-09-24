x
24 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: к югу от Дженина был застрелен боевик, атаковавший израильских военных

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 сентября 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 12:39
ЦАХАЛ: к югу от Дженина был застрелен боевик, атаковавший израильских военных
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает, что в ходе операции в деревне Анза, к югу от Дженина, был застрелен боевик, бросивший взрывное устройство в бойцов разведгруппы бригады "Цанханим".

Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Минздрав ПА ранее заявлял, что израильские военные застрелили в деревне Анза 24-летнего Ахмада Брахама. Власти ПА не указывали, при каких обстоятельствах он был убит.

Израиль
