ЦАХАЛ: к югу от Дженина был застрелен боевик, атаковавший израильских военных
время публикации: 24 сентября 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 12:39
ЦАХАЛ подтверждает, что в ходе операции в деревне Анза, к югу от Дженина, был застрелен боевик, бросивший взрывное устройство в бойцов разведгруппы бригады "Цанханим".
Никто из израильских военнослужащих не пострадал.
Минздрав ПА ранее заявлял, что израильские военные застрелили в деревне Анза 24-летнего Ахмада Брахама. Власти ПА не указывали, при каких обстоятельствах он был убит.