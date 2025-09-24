ЦАХАЛ: к югу от Дженина был застрелен боевик, атаковавший израильских военных

ЦАХАЛ подтверждает, что в ходе операции в деревне Анза, к югу от Дженина, был застрелен боевик, бросивший взрывное устройство в бойцов разведгруппы бригады "Цанханим".

Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Минздрав ПА ранее заявлял, что израильские военные застрелили в деревне Анза 24-летнего Ахмада Брахама. Власти ПА не указывали, при каких обстоятельствах он был убит.