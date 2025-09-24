x
24 сентября 2025
Израиль

В Газе ликвидирован очередной командир "Бригад моджахедов"

Газа
Война "Железные мечи"
Террористы
время публикации: 24 сентября 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 12:37
В Газе ликвидирован очередной командир "Бригад моджахедов"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Террористическая группировка "Бригады моджахедов" ("Катаиб аль-Муджахиддин") объявила о гибели 23 сентября в ходе боев в Газе одного из своих командиров – Мухаммада Хаджаджа "Абу Хамзы".

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Террористы "Бригады моджахедов" участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Именно террористы этой группировки похитили из кибуца Нир-Оз Ярдена Бибаса, его жену Шири и двух их маленьких детей – Кфира, которому на момент похищения было девять месяцев, и Ариэля, которому было пять лет. Ярден Бибас был освобожден из плена в рамках сделки по "обмену" 1 февраля 2025 года. Шири, Кфира и Ариэля террористы убили. Тела убитых были переданы террористами в Израиль 20-21 февраля 2025 года.

Израиль
