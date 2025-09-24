x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 09:07
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме пожилым мужчиной убита Хавива Вашди, работавшая сиделкой

Убийства
Иерусалим
время публикации: 24 сентября 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 09:19
В Иерусалиме пожилым мужчиной убита Хавива Вашди, работавшая сиделкой
Пресс-служба полиции Израиля
Хавива Вашди
Пресс-служба полиции Израиля

Названо имя женщины, которая была зарезана в Иерусалиме пожилым мужчиной. Это Хавива Вашди, о розыске которой полиция объявляла накануне. Хавива работала сиделкой в доме у пожилого мужчины, который задержан по подозрению в ее убийстве.

Поздно вечером 23 сентября в Иерусалиме в районе Кирьят-Менахем в квартире жилого дома было найдено тело женщины со следами ножевых ранений. По подозрению в совершении убийства задержан мужчина примерно 80 лет. Подозреваемый был доставлен для допроса в отделение полиции. Расследование продолжается.

По данным СМИ, женщина работала сиделкой в доме пожилого мужчины, подозреваемого в совершении убийства.

Около полудня 23 сентября полиция сообщала о розыске Хавивы Вашди, отмечалось, что в последний раз ее видели утром 22 сентября в районе Кирьят а-Йовель в Иерусалиме. В сообщении полиции было сказано, что Хавиве 67 лет. Сайт Ynet пишет, что ей было 76.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

В Иерусалиме убита женщина, работавшая сиделкой. Задержан ее пожилой подопечный
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 сентября 2025

Внимание, розыск: пропала 67-летняя Хавива Вашди