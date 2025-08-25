Военные вновь пожаловались в суд на государственного контролера

Военная адвокатура представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) "срочное сообщение" в рамках рассмотрения апелляции против деятельности государственного контролера Матании Энгельмана.

Апелляция касается "чрезмерной активности, проявляемой Энгельманом при рассмотрении событий 7 октября".

"Несмотря на апелляцию и просьбу о промежуточном запрете на продолжение процесса проверки, контролер активизировал свою деятельность", – говорится в заявлении представителей военной адвокатуры.

По их словам, Энгельман обратился к самым высокопоставленным представителям военного и политического руководства, направил опросники, заполнение которых предшествует встречам и даче свидетельских показаний, и даже начал подготовку черновиков отчетов.

"Более того, 18 августа государственный контролер опубликовал сообщение для СМИ о намерении начать проверку кардинальных вопросов, относящихся к событиям 7 октября: работа военно-политического кабинета, охрана границ с сектором Газы, экономические шаги п борьбе с террором и тому подобное. Именно это и составляет основу апелляции, поданной в Верховный суд", – заявляют военные юристы.