x
25 августа 2025
|
последняя новость: 13:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 13:32
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Военные вновь пожаловались в суд на государственного контролера

ЦАХАЛ
Госконтролер
время публикации: 25 августа 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 12:52
Военные вновь пожаловались в суд на государственного контролера
Tomer Neuberg/Flash90

Военная адвокатура представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) "срочное сообщение" в рамках рассмотрения апелляции против деятельности государственного контролера Матании Энгельмана.

Апелляция касается "чрезмерной активности, проявляемой Энгельманом при рассмотрении событий 7 октября".

"Несмотря на апелляцию и просьбу о промежуточном запрете на продолжение процесса проверки, контролер активизировал свою деятельность", – говорится в заявлении представителей военной адвокатуры.

По их словам, Энгельман обратился к самым высокопоставленным представителям военного и политического руководства, направил опросники, заполнение которых предшествует встречам и даче свидетельских показаний, и даже начал подготовку черновиков отчетов.

"Более того, 18 августа государственный контролер опубликовал сообщение для СМИ о намерении начать проверку кардинальных вопросов, относящихся к событиям 7 октября: работа военно-политического кабинета, охрана границ с сектором Газы, экономические шаги п борьбе с террором и тому подобное. Именно это и составляет основу апелляции, поданной в Верховный суд", – заявляют военные юристы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

Проверка событий 7 октября: госконтролер попросил Нетаниягу и Галанта о встрече