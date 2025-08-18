Проверка событий 7 октября: госконтролер попросил Нетаниягу и Галанта о встрече

Государственный контролер Матания Энгельман обратился к нескольким высокопоставленным фигурам в военно-политическом сообществе и попросил о встрече.

Энгельман и представители его офиса обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, бывшему министру обороны Йоаву Галанту, к бывшим начальникам генерального штаба Герци А-Леви и Авиву Кохави, к бывшему главе Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронену Бару, а также к некоторым дополнительным фигурам. Государственный контролер попросил о встрече в рамках проверки событий 7 октября 2023 года.

Среди проверяемых событий и процессов находятся деятельность военно-политического кабинета, экономические шаги против террористических организаций, охрана границы с сектором Газы, развитие событий 7 октября, а также деятельность разведслужб.

"Все обязаны сотрудничать с институтом госконтролера, попытки тех или иных структур уйти от проверки, нас не остановят", – заявил государственный контролер Матания Энгельман.