Израиль объявил о готовности начать отступление из Ливана

25 августа 2025
25 августа 2025
25 августа 2025
последняя новость: 11:48
25 августа 2025
время публикации: 25 августа 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 11:12
Канцелярия премьер-министра распространила заявление, касающееся ситуации в Ливане. Ниже приведен текст этого заявления.

"Израиль признаёт значительный шаг, предпринятый правительством Ливана под руководством президента Ауна и премьер-министра Салама. Недавнее решение Совета министров о намерении разоружить "Хизбаллу" к концу 2025 года стало судьбоносным. Оно знаменует собой решающую возможность для Ливана восстановить свой суверенитет и вернуть полномочия государственным институтам, армии и системе управления – свободным от влияния негосударственных вооружённых формирований. В свете этого важного развития событий Израиль заявляет о готовности поддержать Ливан в его усилиях по разоружению "Хизбаллы" и сотрудничать ради более безопасного и стабильного будущего для обеих стран. В случае если Вооружённые силы Ливана (LAF) предпримут необходимые шаги для реализации разоружения "Хизбаллы", Израиль пойдёт на взаимные меры, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛа в координации с возглавляемым США механизмом безопасности. Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу.

Накануне в Израиль для встреч с высокопоставленными представителями руководства, включая главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, прибыл специальный посланник США Томас Баррак. Сообщалось, что он обсудит с представителями израильского правительства просьбу администрации Дональда Трампа о прекращении атак в Ливане и перспективы переговоров с Сирией.

