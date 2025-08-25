Причиной взрыва в районе Пардес-Ханы стал старый британский снаряд

Утром в понедельник, 25 августа, возле Пардес-Ханы прогремел мощный взрыв. По информации Walla, его причиной стал старый снаряд периода Британского мандата, он был обезврежен полицейскими саперами.

Снаряд был обнаружен в воскресенье возле железнодорожных путей, проходящих рядом с Пардес-Ханой. На место были вызваны полицейские саперы, которые установили, что речь идет о старом снаряде, использовавшемся британской армией времен мандата.

Зив Ливни, бывший руководитель отдела боеприпасов в саперном подразделении полиции, сообщил журналистам, что обнаруженный снаряд использовался для 25-фунтовых английских пушек-гаубиц. После провозглашения независимости Израиля пушки продолжили использовать ЦАХАЛ и армия Иордании до 60-х годов прошлого века. Он отметил, что в последние годы с ростом строительства и земельных работ в этом районе все чаще находят снаряды этого типа.