Ударом с воздуха на юге Ливана уничтожен террорист "Хизбаллы"

ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь полученной от бойцов 91-й дивизии информацией, нанесли удар в районе деревни Тибнин на юге Ливана, уничтожив террориста "Хизбаллы".

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, боевик занимался восстановлением военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Бейт-Лиф, что представляет собой грубое нарушение условий соглашения о прекращении огня в Ливане.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал два транспортных средства в районе Сабрина и Тибнина, на юге Ливана.