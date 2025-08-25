Шоссе Аялон будет перекрыто с полуночи и до утра из-за монтажа моста
время публикации: 25 августа 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 15:41
Компания "Нетивей Аялон" сообщает, что сегодня с 00:00 до 05:00 вторника скоростное шоссе Аялон будет перекрыто для движения в северном направлении на участке от развязки А-Маапилим до развязки Хоф а-Шарон.
Блокирование трассы необходимо для проведения инфраструктурных работ по монтажу моста.
