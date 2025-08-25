ПИЦ: ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Хан-Юнисе, девять убитых, в их числе "журналист"
время публикации: 25 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 11:01
Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на верхнем этаже медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора. Затем последовал еще один удар.
Сообщается о девяти убитых и множестве раненых. Среди убитых "журналист" Хусам аль-Масри, среди раненых также есть "его коллеги", заявляет ПИЦ.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.