ПИЦ: ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Хан-Юнисе, девять убитых, в их числе "журналист"

время публикации: 25 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 11:01
ПИЦ: ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Хан-Юнисе, девять убитых, в их числе "журналист"
Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на верхнем этаже медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора. Затем последовал еще один удар.

Сообщается о девяти убитых и множестве раненых. Среди убитых "журналист" Хусам аль-Масри, среди раненых также есть "его коллеги", заявляет ПИЦ.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

