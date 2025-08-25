Приближенные Нетаниягу: "Он не откажется от блока ради Ганца"

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу направила сообщение главам коалиционных партий, сообщал "Кан".

Согласно опубликованной информации, в окружении Нетаниягу сообщили коалиционным партнерам, что "глава правительства не намерен отказываться от блока нынешней коалиции ради присоединения Бени Ганца к правительству".

По сообщению "Кан", на правом фланге коалиции опасаются, что Нетаниягу согласится на присоединение Ганца к коалиции для того, чтобы продвигать соглашение по сделке с ХАМАСом и прекращении огня в Газе.

Сам премьер-министр до сих пор не отреагировал на предложение Бени Ганца создать "правительство спасения заложников". Министр диаспоры Амихай Шикли заявил, что шанс на такое развитие событий невысок, однако "не стоит захлопывать двери".

"Мы не относимся к Бени Ганцу с пренебрежением", - сказал Шикли.

25 августа глава парламентской оппозиции Яир Лапид заявил в интервью "Кан Бет", что не видит причины для того, чтобы присоединяться к правительству. "Предложение о сети безопасности правительству для осуществления сделки остается в силе. Этого достаточно и нет никаких причин для того, чтобы входить в правительство со Смотричем и Бен-Гвиром", - сказал Лапид.

Глава оппозиции обвинили правительство в бездействии по вопросу о заложниках. "Есть проект по сделке, а правительство вместо того, чтобы спасать заложников, занимается ерундой", - добавил глава оппозиции.