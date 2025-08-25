Внимание, розыск: пропал 37-летний Кирилл Шмидов из Рамат-Гана

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 37-летнего Кирилла Шмидова из Рамат-Гана. В последний раз его видели на улице А-Подим в Рамат-Гане, когда он выходил из своего дома в пятницу, 22 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.72, худощавого телосложения, носит бороду.

Описание одежды и обуви: коричневая рубашка, серые брюки, черные ботинки

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.