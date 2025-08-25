Бедуин из Негева обвинен в поддержке террора

Полиция сообщает о задержании 19-летнего жителя одного из бедуинских поселков в Негеве, публиковавшего в соцсетях воззвания в поддержку террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

В частности, он цитировал выступления "Абу Убайды", представителя "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в Газе.

Задержанному предъявлены обвинения в подстрекательстве к терроризму и связях с террористической организацией.

Полиция обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания задержанного под стражей до окончания расследования.