Израиль

Бедуин из Негева обвинен в поддержке террора

время публикации: 25 августа 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 10:34
Бедуин из Негева обвинен в поддержке террора
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 19-летнего жителя одного из бедуинских поселков в Негеве, публиковавшего в соцсетях воззвания в поддержку террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

В частности, он цитировал выступления "Абу Убайды", представителя "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в Газе.

Задержанному предъявлены обвинения в подстрекательстве к терроризму и связях с террористической организацией.

Полиция обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания задержанного под стражей до окончания расследования.

