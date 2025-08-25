Родные танкиста Нимрода Коэна опубликовали кадры его похищения, найденные ЦАХАЛом в Газе

В понедельник, 25 августа, родные 20-летнего танкиста Нимрода Коэна опубликовали кадры из видеозаписи его похищения террористами 7 октября. Эта видеозапись была обнаружена военнослужащими ЦАХАЛа во время операции в Газе.

На видео, продолжительностью около 30 секунд, запечатлено то, как террористы ведут избитого военнослужащего в Газу. Штаб семей заложников обещает позднее опубликовать это видео полностью.

"Видео, которое будет опубликовано сегодня, возвращает меня к трагедии 7 октября. До тех пор я была совершенно обычной матерью, но в один миг, как только я увидела видео, выложенное ХАМАСом в интернет, я перестала быть человеком, которым была раньше. Меня и мою семью накрыла тьма. И теперь, когда я смотрю новое видео, у меня застывает кровь", – заявила мать похищенного военнослужащего.

Нимрод Коэн единственный выживший член танкового экипажа.