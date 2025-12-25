x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 09:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 09:51
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Джиср аз-Зарке, тяжело ранен молодой мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 25 декабря 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 08:33
Стрельба в Джиср аз-Зарке, тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 25 декабря в результате вооруженного нападения в Джиср аз-Зарке (к северу от Кейсарии) был ранен 22-летний мужчина.

В тяжелом состоянии раненый доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

В сообщении полиции уточняется: было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Ранения получили двое мужчин. Судя по всему, второй был ранен легко, о его госпитализации служба "Маген Давид Адом" не сообщает.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook