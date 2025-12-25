Стрельба в Джиср аз-Зарке, тяжело ранен молодой мужчина

Утром 25 декабря в результате вооруженного нападения в Джиср аз-Зарке (к северу от Кейсарии) был ранен 22-летний мужчина.

В тяжелом состоянии раненый доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

В сообщении полиции уточняется: было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Ранения получили двое мужчин. Судя по всему, второй был ранен легко, о его госпитализации служба "Маген Давид Адом" не сообщает.