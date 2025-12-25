Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 25 декабря, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Утром возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря и на севере страны.

В Иерусалиме – 8-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 11-22, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 20-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-понедельник ожидаются дожди, временами с грозами. Во вторник дожди прекратятся. Но в среду вновь ожидаются дожди.