Предъявлено обвинение ранее судимому сексуальному преступнику из Нетании

Государственная прокуратура Израиля подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 35-летнего жителя Нетании Ави Пелега, ранее осужденного за сексуальные преступления. Ему вменяются непристойные действия в отношении несовершеннолетней в Бат-Яме, нападение на девушку, а также неоднократное нарушение условий надзорного приказа для сексуальных преступников.

Обвинительное заключение включает четыре эпизода. В одном из них Пелег обвиняется в совершении непристойных действий в отношении 14-летней девочки, с которой он познакомился на набережной в Бат-Яме. Согласно версии обвинения, после разговора и просьбы дать номер телефона он подкараулил девочку вечером на пляже, где прикасался к ее телу, талии и ягодицам, предложил вступить с ним в половую связь, а также пытался положить ее руку на свой половой орган. В прокуратуре подчеркивают, что все происходило без согласия несовершеннолетней.

Другой эпизод: Пелег подошел на улице к молодой женщине примерно 18 лет, а после того как она отвергла его ухаживания, схватил ее за плечи и тряс. Ему также вменяется обращение на улице к девочкам 13 и 14 лет с предложением познакомиться.

Отдельный блок обвинения касается нарушений надзорного приказа, вынесенного в отношении Пелега после его освобождения из тюрьмы. По данным прокуратуры, в 2024 году он был осужден за непристойные действия в отношении несовершеннолетней младше 16 лет и приговорен к 18 месяцам лишения свободы. После освобождения в отношении него был установлен надзор сроком на 30 месяцев, запрещающий вступать в контакт любым способом и находиться наедине с несовершеннолетними девочками от 9 лет и старше. В прокуратуре утверждают, что обвиняемый начал нарушать условия приказа уже через три месяца после освобождения.

Прокуратура направила в суд ходатайство о содержании Пелега под стражей до окончания разбирательства.