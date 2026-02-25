x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Баскетбол. Состав сборной Израиля на матчи против Кипра

Баскетбол
время публикации: 25 февраля 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 15:29
Баскетбол. Состав сборной Израиля на матчи против Кипра
AP Photo/Caroline Brehman

Сборная Израиля по баскетболу проведет два матча против киприотов.

Нив Мисгав, который был в тренировочном лагере, покинул расположение команды из-за болей в ноге.

Позже к команде присоединятся Ям Мадар и Бар Тимор.

Состав сборной Израиля: Ям Мадар, Бар Тимор, Тамир Блатт, Ноам Яков, Кадин Кэррингтон, Хоакин Шухман, Раз Адам, Гай Палатин, Адам Ариэль, Натанель Арци, Оз Блейзер, Гур Лави, Йотам Ханохи, Илай Долински, Роман Соркин, Идан Залмансон.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
