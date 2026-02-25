Баскетбол. Состав сборной Израиля на матчи против Кипра

Сборная Израиля по баскетболу проведет два матча против киприотов.

Нив Мисгав, который был в тренировочном лагере, покинул расположение команды из-за болей в ноге.

Позже к команде присоединятся Ям Мадар и Бар Тимор.

Состав сборной Израиля: Ям Мадар, Бар Тимор, Тамир Блатт, Ноам Яков, Кадин Кэррингтон, Хоакин Шухман, Раз Адам, Гай Палатин, Адам Ариэль, Натанель Арци, Оз Блейзер, Гур Лави, Йотам Ханохи, Илай Долински, Роман Соркин, Идан Залмансон.