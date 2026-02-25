Баскетбол. Состав сборной Израиля на матчи против Кипра
время публикации: 25 февраля 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 15:29
Сборная Израиля по баскетболу проведет два матча против киприотов.
Нив Мисгав, который был в тренировочном лагере, покинул расположение команды из-за болей в ноге.
Позже к команде присоединятся Ям Мадар и Бар Тимор.
Состав сборной Израиля: Ям Мадар, Бар Тимор, Тамир Блатт, Ноам Яков, Кадин Кэррингтон, Хоакин Шухман, Раз Адам, Гай Палатин, Адам Ариэль, Натанель Арци, Оз Блейзер, Гур Лави, Йотам Ханохи, Илай Долински, Роман Соркин, Идан Залмансон.
Ссылки по теме