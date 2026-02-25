Делегация Ирана вылетела в Женеву на переговоры

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасаом Аракчи вылетела в Женеву для участия в третьем раунде переговоров с США о судьбе иранской ядерной программы. Американскую делегацию возглавят Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.

Днем ранее Аракчи написал в соцсети Х о том, что Тегеран, опираясь на достигнутые договоренности в предыдущем раунде, возобновит переговоры с США в Женеве с целью достичь "справедливого" соглашения в кратчайшие сроки.

"Нам предоставилась редкая возможность заключить беспрецедентное соглашение, которое решит проблемы обеих сторон и будет служить взаимным интересам. Соглашение достижимо только в том случае, если приоритет получит дипломатия", – написал он.