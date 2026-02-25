Директора Берлинале могут отправить в отставку из-за антиизраильской речи палестинского режиссера

Министр по делам культуры Германии Вольфрам Ваймер инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета компании Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB), отвечающей за проведение Берлинале. Как сообщает издание Bild, на повестке дня – возможная отставка директора фестиваля Триши Таттл.

В Министерстве культуры, которое входит в структуру ведомства федерального канцлера, подтвердили, что заседание назначено на утро четверга по инициативе Ваймера, являющегося председателем наблюдательного совета KBB. "Планируется обсуждение дальнейшего направления Берлинале", – заявили в ведомстве, отказавшись комментировать ситуацию.

Поводом для обсуждения стал скандал, разгоревшийся на церемонии закрытия фестиваля. Приз за "Лучший дебютный фильм" получила картина "Хроники осады" палестинского режиссера Абдаллы аль-Хатиба. Аль-Хатиб (палестинец, родившийся в лагере беженцев в Сирии) вышел на сцену в арафатке и с палестинским флагом в руках, заявил, что у него, в отличие от Триши Таттл, нет привилегии читать с суфлера, обвинил правительство Германии в соучастии в геноциде в Газе и сообщил: "Палестина будет свободна. И однажды у нас будет фестиваль в Газе. Мы будем говорить о политике прежде кино, о сопротивлении прежде обсуждений искусства. Палестина помнит. Мы запомним всех, кто был за нас. И всех, кто был против нас. Тех, кто выбрал стоять за наше право жить с достоинством. И тех, кто предпочел промолчать".

По информации СМИ, проблемой для Ваймера стал не только сам инцидент на церемонии, но и то, что неделей ранее Таттл позировала вместе со съемочной группой фильма с палестинскими флагами и "арафатками".

Издание утверждает, что Ваймер и Таттл якобы согласны с тем, что фестивалю необходим "перезапуск", после того как, по мнению министра, левые и пропалестинские активисты неоднократно использовали сцену Берлинале для антисемитских и пропагандистских заявлений.

Накануне заседания Ваймер подчеркнул: "Берлинале – не место для травли, угроз и антисемитизма. Ненависть к Израилю не должна там процветать, тем более финансироваться за счет налогоплательщиков".

Ваймер, считающийся близким к канцлеру Фридриху Мерцу, с первых дней пребывания в должности демонстрирует изменение культурной политики. В первый рабочий день он встретился с президентом Центрального совета евреев Германии Йозефом Шустером, а также уволил руководителя аппарата своей предшественницы Клаудии Рот. Кроме того, министр пригласил Мюнхенскую филармонию на концерт солидарности в Берлин после запрета на выступление оркестра в Бельгии и выступил против бойкота Израиля на уровне ЕС перед "Евровидением".

Кто может возглавить Берлинале в случае отставки Таттл, пока неизвестно. Она возглавляла фестиваль всего два года.