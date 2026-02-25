Израильская компания IAI передала Германии безэкипажную подводную лодку BlueWhale

Израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) передал военно-морским силам ФРГ автономную подводную лодку BlueWhale, разработанную совместно с германской компанией Atlas, дочерним предприятием концерна ThyssenKrupp.

Церемония, в которой участвовали представители министерства обороны Германии и ВМС Бундесвера, прошла 25 февраля на военно-морской базе Эккернферде рядом с Килем. В заявлении IAI отмечается, что речь идет о вехе в развитии автономных подводных систем.

"Система вооружений BlueWhale была разработана для содействия германскому флоту в борьбе с подводными лодками противника и проведения секретных операций. Она прошла испытания в Балтийском море – одном из наиболее сложных театров, где действуют ВМС ФРГ", – говорится в заявлении концерна.

Лодка оснащена радарами, сонарами и электронно-оптическими системами, позволяющими ей распознавать морские и береговые цели, в том числе подлодки противника собирать разведывательную информацию, определять местонахождение мин.

Длина BlueWhale составляет 10,9 метра, а масса – пять с половиной тонн. Безэкипажная лодка способна погружаться на глубину до 300 метров и оставаться в море несколько недель. Она окажет значительную помощь в обеспечении безопасности коммуникаций и трубопроводов на Балтике.