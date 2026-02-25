Австралия эвакуирует членов семей дипломатов из Израиля и Ливана
время публикации: 25 февраля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 17:23
Правительство Австралии распорядилось об эвакуации членов семей дипломатов из Израиля и Ливана. Об этом сообщило министерство иностранных дел Австралии.
Причиной этого решения, как указывает МИД, стала "ухудшающаяся ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке".
Одновременно с этим МИД рекомендовал гражданам Австралии, находящимся в Израиле и Ливане, вернуться домой коммерческими авиалиниями, пока есть такая возможность.
