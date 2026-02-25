Израильские инженеры доказывают: малые спутники могут вести съемку не хуже дорогостоящих систем

Израильский стартап Remondo обещает совершить прорыв в орбитальной съемке, резко снизив стоимость спутниковых группировок без потери качества снимков.

Инженеры Remondo сделали попытку преодолеть фундаментальным ограничениям оптики, заменяя тяжелые большие зеркала на спутниках работой вычислительных алгоритмов.

Разрешение снимка зависит от диаметра зеркала: чем оно больше, тем четче детали. Чтобы достичь разрешения в 30 сантиметров, спутнику обычно требуется зеркало весом в сотни килограммов. Технология PAIS (Partial Aperture Imaging System) работает иначе. Вместо сплошного тяжелого зеркала используется сегментированная конструкция из нескольких легких зеркал, которые разворачиваются на штангах уже на орбите. Такая система собирает меньше света и выдает на сенсор визуально "зашумленный" сигнал, но предложенный инженерами Remondo алгоритм может восстановить четкое изображение.

Особая фазовая маска кодирует поступающий свет, а алгоритм расшифровывает полученную информацию, восстанавливая изображение до сверхвысокого качества. Система в реальном времени учитывает микроскопические колебания штанг и температурные деформации, что позволяет сохранять идеальную четкость без тяжелого стабилизирующего каркаса даже в жестких условиях космоса. Это позволяет дешевым кубсатам – малым спутникам размером с коробку для обуви или небольшой чемодан – видеть детали, которые раньше были доступны только дорогостоящим аппаратам.

"Многие страны сегодня хотят иметь собственные группировки спутников, но их бюджеты ограничены, поэтому им приходится идти на компромисс либо в разрешении, либо в количестве аппаратов. Мы думаем, что они могут получить и то, и другое", – утверждает CEO компании Remondo Идо Приэль.

На реализацию этой амбициозной задачи Remondo уже привлекла $20 миллионов. Первая демонстрационная миссия по проверке технологии в условиях открытого космоса запланирована на 2027 год.