Учащийся йешивы сообщил Лапиду о намерении убить Нетаниягу и был задержан
время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 11:12
Полиция задержала учащегося йешивы, направившего письмо главе парламентской оппозиции Яиру Лапиду.
Согласно опубликованной информации, в письме его автор сообщал, что "хочет убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу".
Учащийся йешивы спросил Лапида, поддерживает ли он такой план. Канцелярия главы "Еш Атид" передала письмо в полицию, и его автор был задержан.
После допроса учащегося йешивы освободили при ограничительных условиях.