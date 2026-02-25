x
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Израиль

Учащийся йешивы сообщил Лапиду о намерении убить Нетаниягу и был задержан

время публикации: 25 февраля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 11:12
Учащийся йешивы сообщил Лапиду о намерении убить Нетаниягу и был задержан
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция задержала учащегося йешивы, направившего письмо главе парламентской оппозиции Яиру Лапиду.

Согласно опубликованной информации, в письме его автор сообщал, что "хочет убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу".

Учащийся йешивы спросил Лапида, поддерживает ли он такой план. Канцелярия главы "Еш Атид" передала письмо в полицию, и его автор был задержан.

После допроса учащегося йешивы освободили при ограничительных условиях.

