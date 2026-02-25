"Закон о Стене Плача": в коалиции объявлена свобода голосования

Глава коалиции Офир Кац объявил, что депутаты получат свободу голосования по так называемому "закону о Стене Плача".

Этот законопроект инициирован главой партии "Ноам" Ави Маозом. Согласно законопроекту, который будет рассматриваться Кнессетом в предварительном чтении 25 февраля, только главный раввинат будет иметь право определять порядок молитвы в святых местах, в том числе у Стены Плача и управления ими.

Глава коалиции направил депутатам сообщение, согласно которому "в порядке исключения" у правительства нет позиции по поводу законопроекта, и каждый может голосовать "по воле своей совести". Офир Кац отметил, что лично он проголосует за законопроект.

Напомним, что 22 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил заседание межминистерской комиссии по законодательству для того, чтобы этот законопроект, вызывающий критику в еврейских общинах диаспоры, не рассматривался. Он выносится на голосование как персональная инициатива Ави Маоза, и, после предоставления депутатам от коалиции свободы голосования, его шансы на утверждение крайне низки.