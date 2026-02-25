x
25 февраля 2026
Израиль

Заседание Кнессета с участием премьер-министра Индии: оппозиция покинула зал во время речи Оханы

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Оппозиция
время публикации: 25 февраля 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 17:59
Заседание Кнессета с участием премьер-министра Индии: оппозиция покинула зал во время речи Оханы
Yonatan Sindel/Flash90

Во время выступления спикера Кнессета Амира Оханы на заседании Кнессета с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди, члены парламентской оппозиции демонстративно покинули зал. Таким образом оппозиция протестует против того, что Охана не приглашает председателя Верховного суда Ицхака Амита на официальные мероприятия в Кнессет.

По информации сайта Ynet, Охана заранее для "массовки" пригласил экс-депутатов Кнессета, которые заняли пустующие места в зале.

Представители оппозиции заранее предупредили посольство Индии, что они будут присутствовать только на выступлении Нарендры Моди.

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид выступил с очень короткой речью, которую он начал с косвенного извинения за демонстративный уход представителей оппозиции из зала во время выступления спикера Кнессета Амира Оханы. "Я бы хотел отметить: то, что здесь произошло, не имеет к вам (премьер-министру Индии Нарендре Моди, – прим. ред.) никакого отношения, – подчеркнул Лапид. – Государство Израиль восхищено вашим лидерством и благодарно за вашу дружбу: вы были с нами рядом в трудный час. Большое спасибо за ваш визит, и мы с волнением ждем вашего выступления".

