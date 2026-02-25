Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Израиль

В среду, 25 февраля, в Израиль прибыл с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это второй визит индийского лидера в Иерусалим за время пребывания у власти.

В аэропорту "Бен-Гурион" индийского лидера встречал глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.

Краткая программа визита: прибытие в Иерусалим, встреча в Кнессете, посещение инновационного форума в отеле Waldorf Astoria в Иерусалиме, совместный ужин, посещение мемориала "Яд ва-Шем", продолжительная встреча в отеле King David, подписание ряда соглашений в сферах экономики, безопасности и политики, брифинг для СМИ. Визит завершится 26 февраля.

Главными темами визита будут подписание нового соглашения об оборонном сотрудничестве и продвижение соглашения о свободной торговле.

Ожидается, что оборонный договор будет существенно расширен и углублен, особенно в части сотрудничества оборонных компаний и доступа Индии к чувствительным оборонным технологиям.

По соглашению о свободной торговле ожидается подписание договора по первому этапу, включающему вопросы, по которым между странами нет разногласий, после чего последуют интенсивные переговоры по второй части.

Также обсуждается вопрос сотрудничества финансовых систем двух стран и приглашение индийских компаний к участию в израильских инфраструктурных проектах.

Обсуждаться будет и сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности.

Отметим, что визит Моди в Израиль проходит на фоне ожидается вооруженного противостояния с Ираном. Маловероятно, что война начнется в то время, когда в Израиле находится премьер-министр Индии.