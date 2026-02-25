x
25 февраля 2026







Ближний Восток

AFP: "Хизбалла" не будет вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану

Ливан
ХАМАС
Хизбалла
время публикации: 25 февраля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 17:47
AFP: "Хизбалла" не будет вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану
AP Photo/Bilal Hussein

Источник в террористической организации "Хизбалла" заявил агентству AFP, что террористическая организация не планирует вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану. Но, по его словам, ситуация потребует вмешательства, если США предпримут попытку ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Власти Ливана опасаются, что вмешательство втянет страну в региональный конфликт. Высокопоставленный источник в руководстве Ливана сообщил Reuters, что Израиль передал Ливану, что нанесет жесткий удар по стране, в том числе по гражданской инфраструктуре, если "Хизбалла" будет вовлечена в любой возможный конфликт между США и Ираном.

Ближний Восток
