AFP: "Хизбалла" не будет вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану

Источник в террористической организации "Хизбалла" заявил агентству AFP, что террористическая организация не планирует вмешиваться в случае "ограниченного" удара США по Ирану. Но, по его словам, ситуация потребует вмешательства, если США предпримут попытку ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Власти Ливана опасаются, что вмешательство втянет страну в региональный конфликт. Высокопоставленный источник в руководстве Ливана сообщил Reuters, что Израиль передал Ливану, что нанесет жесткий удар по стране, в том числе по гражданской инфраструктуре, если "Хизбалла" будет вовлечена в любой возможный конфликт между США и Ираном.