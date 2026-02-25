Нарендра Моди выступил перед Кнессетом: "Мы разделяем вашу боль и стоим рядом с Израилем"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с официальным визитом в Израиле, выступил в Кнессете, подчеркнув близкую связь между странами. Нарендра Моди рассказал, что он родился в тот самый день, когда Индия официально признала Израиль и добавил, что выступает перед Кнессетом от имени Индии и как представитель древней цивилизации. "Я привез вам благословение полутора миллиарда индийцев и послание мира и партнерства", – отметил Моди.

Он выразил от имени своего народа соболезнования в связи с резней 7 октября 2023 года, отметив все потерянные жизни и горе каждой семьи, чей мир был разрушен варварским и жестоким террористическим нападением ХАМАСа. "Мы разделяем вашу боль, – подчеркнул Нарендра Моди. – Индия стоит рядом с вами с решимостью и абсолютной верой в эту самую минуту, и будет стоять рядом в будущем".

Премьер-министр Индии подчеркнул, что его страна поддерживает израильскую позицию о нулевой терпимости к террору. Он отметил, что Израиль это держава инноваций, и делегации обеих стран напряженно работают, готовя соглашение о свободной торговле, призванное реализовать огромный потенциал торгового сотрудничества Израиля и Индии.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе своего выступления перед Кнессетом поприветствовал своего индийского коллегу: "Добро пожаловать в Иерусалим, мой дорогой друг. И это не просто слова, вы больше чем друг – вы брат. Индия огромная держава, но и Израиль, хотя и мал, тоже огромная держава. Наш союз умножит силы наших народов, двух древних цивилизаций".