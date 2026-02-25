x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 18:36
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нарендра Моди выступил перед Кнессетом: "Мы разделяем вашу боль и стоим рядом с Израилем"

Кнессет
Индия
Израиль
время публикации: 25 февраля 2026 г., 18:15 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 18:33
Нарендра Моди выступил перед Кнессетом: "Мы разделяем вашу боль и стоим рядом с Израилем"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с официальным визитом в Израиле, выступил в Кнессете, подчеркнув близкую связь между странами. Нарендра Моди рассказал, что он родился в тот самый день, когда Индия официально признала Израиль и добавил, что выступает перед Кнессетом от имени Индии и как представитель древней цивилизации. "Я привез вам благословение полутора миллиарда индийцев и послание мира и партнерства", – отметил Моди.

Он выразил от имени своего народа соболезнования в связи с резней 7 октября 2023 года, отметив все потерянные жизни и горе каждой семьи, чей мир был разрушен варварским и жестоким террористическим нападением ХАМАСа. "Мы разделяем вашу боль, – подчеркнул Нарендра Моди. – Индия стоит рядом с вами с решимостью и абсолютной верой в эту самую минуту, и будет стоять рядом в будущем".

Премьер-министр Индии подчеркнул, что его страна поддерживает израильскую позицию о нулевой терпимости к террору. Он отметил, что Израиль это держава инноваций, и делегации обеих стран напряженно работают, готовя соглашение о свободной торговле, призванное реализовать огромный потенциал торгового сотрудничества Израиля и Индии.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе своего выступления перед Кнессетом поприветствовал своего индийского коллегу: "Добро пожаловать в Иерусалим, мой дорогой друг. И это не просто слова, вы больше чем друг – вы брат. Индия огромная держава, но и Израиль, хотя и мал, тоже огромная держава. Наш союз умножит силы наших народов, двух древних цивилизаций".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2026

Заседание Кнессета с участием премьер-министра Индии: оппозиция покинула зал во время речи Оханы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2026

Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2026

В связи с визитом Наредры Моди пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 февраля 2026

Израиль и Индия расширят договор об оборонном сотрудничестве