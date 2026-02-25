"Ближневосточные специалисты" построили туннели, через которые перебрасываются в Европу мигранты

В статье, опубликованной GB News, утверждается, что Россия в рамках "гибридной войны" использует Беларусь для переправки мигрантов в Европу, прежде всего, к польской границе.

В статье говорится, что для переброски мигрантов используются подземные туннели. По словам польских чиновников, "Беларусь привлекла к проектированию туннелей специалистов с Ближнего Востока, являющихся экспертами в этой области".

Далее материал описывает практику "инструментализированной миграции": белорусские структуры, по версии статьи, организуют мигрантам визы и транспорт, а на границе белорусские силовики сопровождают их к польской территории и не дают вернуться назад.

В тексте приводятся заявления главы МВД Болгарии Даниэля Митова о том, что нелегальная миграция используется "враждебными режимами" для дестабилизации ЕС и Великобритании (включая риски проникновения радикализированных лиц), а также комментарий министра иностранных дел Иветта Купера, что нелегальная миграция подпитывается не только криминальными сетями, но и "враждебными государственными акторами".