25 февраля 2026
Израиль

В аэропорту "Рамон" проходят учения

время публикации: 25 февраля 2026 г., 09:30 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 09:35
Yehuda Ben Itach/Flash90

Сегодня, 25 февраля, в аэропорту "Рамон" в Араве проходят плановые авиационные учения. В районе аэропорта и на дорогах, ведущих к нему, будет наблюдаться повышенная активность сил экстренного реагирования и спасательных служб.

Пассажирам, вылетающим из "Рамона" в первой половине дня, рекомендуется заранее выехать в аэропорт и следить за сообщениями перевозчиков и служб аэропорта.

