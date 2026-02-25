Многие страны бойкотируют церемонию открытия Миланской паралимпиады
время публикации: 25 февраля 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 10:44
Международный паралимпийский комитет принял решение о допуске россиян и белорусов без ограничений.
То есть, с флагами и гимнами.
Это решение вызвало протест и не только со стороны Украины.
О бойкоте церемонии открытия паралимпиады заявили представители Украины, Польши, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Латвии, Эстонии.
В Эстонии не будут транслироваться соревнования с участием российских и белорусских паралимпийцев.
Церемония открытия состоится 6 марта в Вероне.
