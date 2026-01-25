Отчет о терактах за 2025 год: 24 погибших, оставивших 56 сирот и 14 вдов и вдовцов

Служба спасения "Ацала лело Гвулот" опубликовала отчет о терактах за 2025 год: по отдельности в Иудее и Самарии и по всей стране. Отметим, что в этом отчете содержатся два вида данных: по инцидентам, не попавшим в сводки служб безопасности, но зарегистрированными с показаний местных жителей в "Ацала лело Гвулот", а также данные после суммирования с данными служб безопасности.

В соответствии с этим документом, в результате терактов и диверсий на территории Иудеи и Самарии в минувшем году погибли 24 человека, оставив сиротами 56 детей, вдовами – 11 женщин, вдовцами – троих мужчин. В результате терактов, попыток терактов и агрессивных преступлений со стороны арабов пострадали более 420 человек.

Теракты на дорогах остаются одним из самых значимых видов террористической деятельности в Иудее и Самарии. В 2025 году (по данным только "Ацала лело Гвулот") зафиксировано 1398 случаев забрасывания израильских машин камнями (для сравнения – в 2024 году таких терактов было 1562); 198 случаев забрасывания транспорта бутылками с зажигательной смесью (279 в 2024 году). При этом существенно выросло количество терактов с применением лазерных указок: 655 случаев ослепления водителей на дорогах лазером в сравнении с 371 случаем в 2024 году. В результате таких терактов пострадал 171 человек, двое впали в состояние тяжелого нервного шока, когда в их машины бросили бутылку с зажигательной смесью и железный лом.

После суммирования с данными служб безопасности, статистика выглядит следующим образом: 3299 случаев забрасывания машин камнями (1868 в 2024 году); 456 случаев забрасывания транспорта бутылками с зажигательной смесью (456 в 2024 году); 19 терактов-обстрелов (109 в 2024 году), 286 случаев закладывания взрывных устройств и забрасывания транспорта взрывными устройствами (299 в 2024 году), 655 случаев ослепления лазером (371 случай в 2024 году).

По данным только "Ацала лело Гвулот", в 2025 году в Иудее и Самарии произошло семь обстрелов с пострадавшими, в результате этих терактов 10 человек были убиты, 22 получили ранения различной степени тяжести (напомним, по данным, суммированным со службами безопасности, таких терактов было 19). В минувшем году в Иудее и Самарии было совершено четыре теракта с применением холодного оружия, в ходе которых ранения получили пять человек. Осуществлено 12 попыток терактов с применением холодного оружия – они были предотвращены.

В результате терактов в Иудее и Самарии погибли двое сотрудников служб безопасности, 36 получили ранения. 21 пострадавший получил ранения в результате взрыва бомб и взрывных устройств, 15 пострадали от терактов с применением огнестрельного оружия.

На остальной территории страны в результате терактов были убиты 11 человек, 120 получили ранения. В результате шести терактов с применением холодного оружия был убит один человек и 17 получили ранения. Два теракта с применением холодного оружия были предотвращены без пострадавших путем нейтрализации террориста.

В результате автомобильных терактов были убиты четыре человека, 25 человек получили ранения. В 2025 году, по данным отчета "Ацала лело Гвулот", произошло четыре таких теракта. В результате расстрела евреев в автобусах и на автобусной остановке в иерусалимском районе Рамот были убиты шесть человек, восемь получили ранения от средней степени тяжести до тяжелых, 58 получили легкие ранения или нуждались в помощи для выхода из нервного шока.

В отчете содержатся также имена погибших в результате терактов, совершенных в 2025 году, подробное описание всех терактов с датами и количеством пострадавших, а также описание попыток терактов, которые обошлись без пострадавших. В отчете "Ацала лело Гвулот" также перечисляются с указанием даты, места и количества пострадавших насильственные преступления арабов против евреев, даже если эти преступления не попали в статистику терактов.