ЦАХАЛ наносит удары по объектам инфраструктуры "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам военной инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

По данным ливанского новостного агентства "Аль-Марказия", удары были нанесены по району Аль-Джабур в Джебель-Рейхане и Баргузе.

По сообщению ливанских источников, ЦАХАЛ использовал бетонобойные авиабомбы для разрушения подземных бункеров.

Информация уточняется.