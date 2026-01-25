ЦАХАЛ наносит удары по объектам инфраструктуры "Хизбаллы"
время публикации: 25 января 2026 г., 22:49 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 23:30
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам военной инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.
По данным ливанского новостного агентства "Аль-Марказия", удары были нанесены по району Аль-Джабур в Джебель-Рейхане и Баргузе.
По сообщению ливанских источников, ЦАХАЛ использовал бетонобойные авиабомбы для разрушения подземных бункеров.
Информация уточняется.