Двое мужчин пострадали в результате нападения с ножом в Холоне

Двое мужчин пострадали в результате инцидента с применением насилия, произошедшего на улице Соколов в Холоне. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали их в больницу "Вольфсон".

Сообщается, что мужчина в возрасте примерно 40 лет получил тяжелые ножевые ранения, мужчина в возрасте около 35 лет получил ранения средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.