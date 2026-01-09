x
09 января 2026
Израиль

Двое мужчин пострадали в результате нападения с ножом в Холоне

Мада
Холон
время публикации: 09 января 2026 г., 00:00 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 00:14
Двое мужчин пострадали в результате нападения с ножом в Холоне
Пресс-служба МАДА

Двое мужчин пострадали в результате инцидента с применением насилия, произошедшего на улице Соколов в Холоне. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали их в больницу "Вольфсон".

Сообщается, что мужчина в возрасте примерно 40 лет получил тяжелые ножевые ранения, мужчина в возрасте около 35 лет получил ранения средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

