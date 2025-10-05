Медитация, снотворное и изнасилование: житель Холона подозревается в нападении

54-летний житель Холона арестован по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Рамат-Гана, совершенном в ее квартире. Он опоил пострадавшую седативным препаратом, принимать который можно только по рецепту врача и под медицинским контролем, и воспользовался бесчувственностью женщины для удовлетворения собственных сексуальных нужд.

Подозреваемый и жертва познакомились годом ранее, когда женщина вызвала его как специалиста для получения заключения об эксплуатации дома. В ходе знакомства между ними завязались приятельские отношения.

Узнав, что женщина интересуется психологией и медитацией, подозреваемый предложил ей проводить у нее на дому сеансы NLP-терапии, хотя он не имеет соответствующей лицензии, а также занятия медитацией. Во время многочисленных встреч между ними жертва засыпала и теряла ощущение времени: она полагала, что речь идет о нормальной реакции в рамках терапии.

Однако потом она заподозрила, что подозреваемый вводит ее в состояние медикаментозного сна. Пострадавшая обратилась в полицию. При обыске в автомобиле подозреваемого были обнаружены снотворные препараты. Женщина прошла медицинское освидетельствование после одной из встреч, медики заключили, что она находится в затуманенном сознании.

Житель Холона подозревается в совершении развратных действий с использованием бессознательного состояния жертвы, совершении сексуального акта без согласия партнера, выдавании себя за специалиста и использовании беспомощного состояния жертвы. Суд продлил срок его содержания под стражей. Полиция не исключает возможности, что у подозреваемого были и другие жертвы.