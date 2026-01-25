x
25 января 2026
25 января 2026
Израиль

Опубликован отчет комиссии по подлодкам: "провал, отсутствие координации и хаос"

время публикации: 25 января 2026 г., 16:25
Опубликован отчет комиссии по подлодкам: "провал, отсутствие координации и хаос"
В воскресенье, 25 января, опубликовано краткое изложение выводов государственной комиссии по расследованию так называемого "дела подводных лодок". Расследование выявило "глубочайший провал на политическом уровне", полный хаос в системе оборонных закупок и отсутствие обязательных правил в данной сфере.

Как сообщает Гилад Мораг в своей статье в"Маариве", комиссия не выносит персональные выводы в отношении кого-либо из фигурантов, однако рекомендует срочно исправить недостатки, особенно с учетом решений о новых закупках системы безопасности на миллиарды шекелей.

Комиссия подчеркивает, что решения по вопросам безопасности требуют упорядоченного процесса, в рамках которого рассматриваются все аспекты – профессиональные, политические и стратегические – при участии соответствующих профессиональных органов. В делах, связанных с морскими судами, отмечает комиссия, такого процесса не было.

Члены комиссии сообщают, что министры, утверждавшие решения о приобретении подводных лодок, утверждали, что кабинет министров использовался фактически как "резиновая печать" для поддержки уже готовых решений, и не вносил возражения и изменения. Деятельность по вопросу продажи союзниками вооружений третьим сторонам велась без координации, без четкой политики и иногда даже без строго документирования, что ставило под угрозу безопасность государства.

