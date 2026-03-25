x
25 марта 2026
Израиль

Утверждены проекты строительства 472 единиц жилья в Иудее и Самарии

время публикации: 25 марта 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 13:21
Верховная комиссия по планированию и застройке утвердила проекты строительства 472 единиц жилья за пределами так называемой "зеленой черты".

Согласно опубликованной информации, принято решение о строительстве 316 единиц жилья в населенном пункте Кедем Арава в региональном совете Мегилот неподалеку от шоссе №90. Это "смешанный" поселок, где живут светские и религиозные израильтяне. Он был основан в 2017 году, однако лишь сейчас получил официальный статус.

Также утверждены проекты строительства 54 единиц жилья в Пацаэль (Иорданская долина), 90 в Шило и 12 в Пдуэле (оба поселка в региональном совете Биньямин).

