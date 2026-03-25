Кац и Замир утвердили новый банк целей в Иране и Ливане

Министр обороны Исраэль Кац и начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир провели совещание по оценке оперативной ситуации. В ходе совещания были утверждены цели атак в Иране и Ливане. В ходе совещания министр обороны сообщил, что с начала военных действий были использованы более 15 тысяч боеприпасов, что в четыре раза больше, чем за время операции "Народ лев".

Накануне глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал-майор Эфи Дефрин заявил в ходе брифинга, что "река Литани остается северной линией безопасности, определенной начальником генерального штаба".