25 марта 2026
Израиль

Кац и Замир утвердили новый банк целей в Иране и Ливане

время публикации: 25 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:57
Министр обороны Исраэль Кац и начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир провели совещание по оценке оперативной ситуации. В ходе совещания были утверждены цели атак в Иране и Ливане. В ходе совещания министр обороны сообщил, что с начала военных действий были использованы более 15 тысяч боеприпасов, что в четыре раза больше, чем за время операции "Народ лев".

Накануне глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал-майор Эфи Дефрин заявил в ходе брифинга, что "река Литани остается северной линией безопасности, определенной начальником генерального штаба".

Ссылки по теме
26-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ливана и Ирана, ЦАХАЛ атакует